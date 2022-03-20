Российские оккупанты в течение последних 2 дней пытали по меньшей мере 12 жителей из Энергодара

В городе Энергодаре Запорожской области российские оккупанты начали репрессии против жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Русские силой вывозили людей в лес, издевались над ним, "настойчиво убеждали" перейти на сторону врага. Никто не сдался! Победа будет за нами", - говорится в сообщении.

Известно, что эти люди вели активную борьбу с оккупантами в социальных сетях.

Согласно предварительной информации, в течение последних двух дней пыткам со стороны россиян подверглись по меньшей мере 12 местных патриотов.

Ранее мы сообщали, что российские войска разрушили мост между Запорожьем и Энергодаром.

Также мы писали, что в Энергодар привезли гумпомощь от Красного Креста.

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