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Российские оккупанты в течение последних 2 дней пытали по меньшей мере 12 жителей из Энергодара

Новина українською →
Энергодар, Воскресенье 20 марта 2022 14:39
Российские оккупанты в течение последних 2 дней пытали по меньшей мере 12 жителей из Энергодара Оккупанты пытали местных жителей Энергодара (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Энергодаре Запорожской области российские оккупанты начали репрессии против жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Согласно предварительной информации, в течение последних двух дней пыткам со стороны россиян подверглись по меньшей мере 12 местных патриотов.

Известно, что эти люди вели активную борьбу с оккупантами в социальных сетях.

"Русские силой вывозили людей в лес, издевались над ним, "настойчиво убеждали" перейти на сторону врага. Никто не сдался! Победа будет за нами", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российские войска разрушили мост между Запорожьем и Энергодаром.

Также мы писали, что в Энергодар привезли гумпомощь от Красного Креста.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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