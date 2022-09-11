В Энергодаре оккупанты призывают к выезду в Россию

В воскресенье, 11 сентября, в Энергодаре Запорожской области оккупанты сделали объявление, в котором рекомендуют жителям так называемых ЛНР/ДНР и других оккупированных территорий выехать в Россию.

"В Энергодаре на своих информационных ресурсах оккупанты сегодня сделали объявление, в котором (цитируем) "в связи с обострившейся ситуацией" рекомендуют жителям так называемых ЛНР/ДНР и других оккупированных территорий уехать в РФ, и даже предлагают какую-то там информационную помощь", - рассказал он.

По данным Орлова, этот пост адресован прежде всего коллаборантам, активно сотрудничающим с оккупантами.

"Ну что ж, не впервые таки согласимся, что это хоть какой-то намек на здравый смысл, и посоветуем предателям воспользоваться призывом военных РФ, которые уже скоро будут бежать в том же направлении. Потому что у вас есть только два варианта: либо бежать, либо дождаться прихода ВСУ и встретиться с нашими защитниками лично", - добавляет мэр.