В Енергодарі окупанти закликають до виїзду в Росію

У неділю, 11 вересня, в Енергодарі Запорізької області окупанти зробили оголошення, в якому рекомендують мешканцям так званих ЛНР/ДНР та інших окупованих територій виїхати до Росії.

"В Енергодарі на своїх інформаційних ресурсах окупанти сьогодні зробили оголошення, в якому (цитуємо) "в связи с обострившейся ситуацией" рекомендують мешканцям так званих ЛНР/ДНР та інших окупованих територій виїхати до РФ, і навіть пропонують якусь там інформаційну допомогу", - розповів він.

За даними Орлова, цей пост адресовано передусім колаборантам, що активно співпрацюють з окупантами.

"Ну що ж, чи не вперше таки погодимося, що це хоч якийсь натяк на здоровий глузд, і порадимо зрадникам скористатися закликом військових РФ, які вже скоро бігтимуть в тому ж напрямку. Бо у вас є тільки два варіанти: або тікати, або дочекатися приходу ЗСУ і зустрітися з нашими захисниками особисто", - додає мер.