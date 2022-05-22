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В Энергодаре неизвестные взорвали дверь подъезда мэра-коллаборанта. Предатель в больнице

Фото: мэр-коллаборант Энергодара Андрей Шевчик (скрин видео 222)
Автор: Сергей Пышкин

В Энергодаре на улице Курчатова прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестные взорвали дверь подъезде мэра-коллаборанта Андрея Шевчика, в результате чего он получил ранение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

Как отметил Орлов, в результате взрыва ранения получили:

  • "гауляйтер" Андрей Шевчик;
  • охранники мэра-коллаборанта.

Сейчас известно, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства взрыва выясняются. Инициаторы также неизвестны.

Напомним, РБК-Украина писало, что недавно российские военные похитили начальника Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ-13) Виталия Трояна в Энергодаре. На следующий день пожарные вышли на протест однако оккупанты их разогнали.

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