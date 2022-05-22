В Энергодаре неизвестные взорвали дверь подъезда мэра-коллаборанта. Предатель в больнице

В Энергодаре на улице Курчатова прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестные взорвали дверь подъезде мэра-коллаборанта Андрея Шевчика, в результате чего он получил ранение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

Сейчас известно, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести .

Напомним, РБК-Украина писало, что недавно российские военные похитили начальника Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ-13) Виталия Трояна в Энергодаре. На следующий день пожарные вышли на протест однако оккупанты их разогнали.

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