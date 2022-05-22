RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду мера-колаборанта. Зрадник у лікарні

Фото: мер-колаборант Енергодару Андрій Шевчик (скрін відео 222)
Автор: Сергій Пишкін

В Енергодарі на вулиці Курчатова пролунав вибух. Виявилося, що невідомі підірвали двері під'їзді мера-колаборанта Андрія Шевчика, внаслідок чого він отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

Як відзначив Орлов, внаслідок вибуху поранення отримали:

  • "гауляйтер" Андрій Шевчик;
  • охоронці мера-колаборанта.

Наразі відомо, що усі постраждалі були госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені тяжкості.

Обставини вибуху наразі з'ясовуються. Ініціатори також невідомі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що нещодавно російські військові викрали начальника Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ-13) Віталія Трояна у Енергодарі. На наступний день пожежники вийшли на протест, однак окупанти їх розігнали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаЭнергодар