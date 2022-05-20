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Пожарные в Энергодаре вышли на протест. Оккупанты их разогнали

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Энергодар, Пятница 20 мая 2022 10:49
Пожарные в Энергодаре вышли на протест. Оккупанты их разогнали Фото: протест пожарных в Энергодаре (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Энергодаре (Запорожская область) пожарные вышли на протест. Они требовали отпустить начальника своей части Виталия Трояна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

В частности, сегодня пожарная часть вышла на протест против похищения начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

"Оккупанты применили силовые методы к спасателям… Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники!", - отметил Орлов.

Фото: протест пожарных в Энергодаре (t.me/orlovdmytroEn)

Напомним, начальника пожарной части ДПРЧ-13 Виталия Трояна похитили 18 мая. По словам его подчиненных, захватчики предлагали ему сотрудничество с оккупационными властями.

До этого мэр Дмитрий Орлов говорил, что несмотря на усилия коллаборантов из так называемой "народной администрации" все бюджетные процессы в городе проходят по украинским законам. По его мнению, предатели понимают, что Вооруженные силы Украины освободят Энергодар, и уже начинают "сливаться".

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