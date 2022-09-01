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В Энергодаре на фоне визита МАГАТЭ пропала связь

Фото: в Энергодаре на фоне визита МАГАТЭ пропала связь (en.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

На фоне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в Энергодаре пропали свет и мобильная связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Энергоснабжение в городе отключено после утренних обстрелов. Как утверждают пропагандисты, на улицах нет машин и людей, а большинство магазинов закрыто.

Кроме того, на фоне приезда миссии МАГАТЭ в Энергодаре, который является городом-спутником ЗАЭС, пропала мобильная связь.

Напомним, утром российские войска продолжили обстреливать заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Кроме того, с самого утра оккупанты обстреливают Энергодар. По данным ГУР МО, над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам.

Также накануне визита ядерщиков войска России ударили из минометов по площадке Запорожской АЭС. Вследствие чего сработала аварийная защита и отключился 5-й энергоблок.

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Энергодар