В Энергодаре на фоне визита МАГАТЭ пропала связь

На фоне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в Энергодаре пропали свет и мобильная связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Энергоснабжение в городе отключено после утренних обстрелов. Как утверждают пропагандисты, на улицах нет машин и людей, а большинство магазинов закрыто.
Кроме того, на фоне приезда миссии МАГАТЭ в Энергодаре, который является городом-спутником ЗАЭС, пропала мобильная связь.
Напомним, утром российские войска продолжили обстреливать заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.
Кроме того, с самого утра оккупанты обстреливают Энергодар. По данным ГУР МО, над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам.
Также накануне визита ядерщиков войска России ударили из минометов по площадке Запорожской АЭС. Вследствие чего сработала аварийная защита и отключился 5-й энергоблок.