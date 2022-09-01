В Енергодарі на тлі візиту МАГАТЕ зник зв'язок

На тлі візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС в Енергодарі зникли світло і мобільний зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Енергопостачання в місті відключено після ранкових обстрілів. Як стверджують пропагандисти, на вулицях немає машин і людей, а більшість магазинів закрито.

Крім того, на тлі приїзду місії МАГАТЕ в Енергодарі, який є містом-супутником ЗАЕС, зник мобільний зв'язок.