В Енергодарі на тлі візиту МАГАТЕ зник зв'язок

На тлі візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС в Енергодарі зникли світло і мобільний зв'язок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Енергопостачання в місті відключено після ранкових обстрілів. Як стверджують пропагандисти, на вулицях немає машин і людей, а більшість магазинів закрито.
Крім того, на тлі приїзду місії МАГАТЕ в Енергодарі, який є містом-супутником ЗАЕС, зник мобільний зв'язок.
Нагадаємо, вранці російські війська продовжили обстрілювати заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.
Крім того, з самого ранку окупанти обстрілюють Енергодар. За даними ГУР МО, над містом "працювала" група російських ударних вертольотів Ка-52, що завдавали ударів по житлових кварталах.
Також напередодні візиту ядерників війська Росії вдарили з мінометів по майданчику Запорізької АЕС. Внаслідок чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.