UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Энергодаре большинство депутатов увольняются: не хотят, чтобы оккупанты использовали их голоса

В Энергодаре депутаты уходят с должности (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Татьяна Самарук

В Энергодаре большинство депутатов городского совета сложили свои полномочия. Все для того, чтобы оккупанты не использовали их голоса под принуждением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

Отмечается, что с должности ушли представители партий "Европейская солидарность", "За будущее", "Новая политика" и часть депутатов из ОПЗЖ.

В частности, депутаты не хотят, чтобы их голосами воспользовались оккупанты. Таким образом они пытаются уберечь город от создания "народных республик".

Кроме того, все депутаты, сложившие полномочия, продолжают заниматься общественной деятельностью и заботиться о нуждах граждан.

"В отношении финансирования защищенных статей расходов (заработная плата работникам коммунальных предприятий и бюджетной сферы, коммунальные услуги): оно и в дальнейшем будет осуществляться при условии работы Государственного казначейства Украины, - написал глава.

Ранее мы сообщали, что из фракции ОПЗЖ вышли еще пять депутатов.

Также мы писали, что в Бердянске оккупанты похитили народного депутата.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергодарВойна в УкраинеВторжение России в Украину