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В Енергодарі більшість депутатів йдуть з посади: не хочуть, щоб окупанти використали їхні голоси

В Енергодарі депутати йдуть з посади (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Тетяна Самарук

В Енергодарі більшість депутатів міської ради склали свої повноваження. Все для того, щоб окупанти не використали їх голоси під примусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Енергодару Дмитра Орлова.

Зазначається, що з посади пішли представники партій "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Нова політика" та частина депутатів із ОПЗЖ.

Зокрема, депутати не хочуть, щоб їхніми голосами скористалися окупанти. Таким чином вони намагаються вберегти місто від створення "народних республік".

Окрім того, усі депутати, які склали повноваження, продовжуватимуть займатися громадською діяльністю та опікуватися потребами громадян.

"Стосовно фінансування захищених статей витрат (заробітна плата працівникам комунальних підприємств та бюджетної сфери, комунальні послуги): воно і надалі буде здійснюватися за умови роботи Державного казначейства України, - написав голова.

Раніше ми повідомляли, що з фракції ОПЗЖ вийшли ще п'ять депутатів.

Також ми писали, що у Бердянську окупанти викрали народного депутата.

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