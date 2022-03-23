В Бердянске оккупанты похитили нардепа от ОПЗЖ. Заводы остановили работу - требуют его освободить
В Бердянске российские оккупанты похитили народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева. Сотрудники промышленных предприятий города требуют освободить политика и местного мецената, и до тех пор остановили свою работу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал оперативного штаба Бердянского исполкома.
Так, последние работающие промышленные предприятия города остановили свою работу во вторник. Такое решение сотрудники заводов - более 3 тысяч человек - приняли по причине задержания российскими военными Пономарева, основателя и вдохновителя этих предприятий.
На страницах в соцсети заводов "Азмол", "Бердянские жатки" и других градообразующих промпредприятий города были опубликованы заявления, в которых бердянцы требуют освободить нардепа, который был похищен 20 марта, а также высказались о готовности проводить мирные митинги.
Ниже приводим текст одного из заявлений работников заводов.
В Бердянске работники заводов остановили работу из-за похищения нардепа Александра Пономарева (фото: скрин t.me/brdVP)
Напомним, перед этим российские оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара, который отказался сотрудничать с захватчиками.
Ранее сообщалось, что в Бердянске из порта российские оккупанты угнали 5 кораблей с зерном.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.