UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Энергодаре за атомными блоками прогремел взрыв

Фото: в Энергодаре за атомнымы блоками прогремел взрыв (wikipedia-org)
Автор: Елизавета Драбкина

В оккупированном Энергодаре Запорожской области за атомными блоками, где расположена база российских оккупантов, прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Запорожье.Инфо".

Сообщается, что сейчас с места взрыва поднимается черный дым.

Напомним, на территории Запорожской АЭС в результате неизвестного инцидента были ранены несколько россиян, есть погибшие.

Кроме этого, 12 июля в Энергодаре также были слышны выстрелы и взрывы. По словам городского головы Дмитрия Орлова, ВСУ не имеют к ним никакого отношения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергодарЗапорожская область