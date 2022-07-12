ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне хотят создать "живой щит" из горожан. Мэр Энергодара объяснил происхождение взрывов

Новина українською →
Запорожье, Вторник 12 июля 2022 16:36
Россияне хотят создать "живой щит" из горожан. Мэр Энергодара объяснил происхождение взрывов Фото: стала известна причина взрывов в Энергодаре Запорожской области (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Энергодаре Запорожской области слышны выстрелы и взрывы. Россияне обвиняют в них ВСУ, которые, будто бы, среди бела дня обстреляли жилые кварталы города, хотя украинские военные не имеют к ним никакого отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"В Энергодаре действительно сегодня снова. Раздаются они из промышленной зоны города. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Когда Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление, Энергодар обязательно об этом узнает. И это будет происходить не таким образом, как рисуют сейчас рашисты", - заверил он.

По словам Орлова, наиболее вероятная причина таких провокаций – максимально посеять панику среди местного населения.

"И таким образом спровоцировать людей к массовому одновременному выезду из города, что в свою очередь позволит использовать скопления большого количества людей в районе Васильевки и искусственно задерживать там авто на неопределенный срок!" – объяснил он намерения оккупантов.

Он добавляет, что это, среди прочего, попытка россиян использовать украинцев для большого "живого щита" из гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ, чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атаки украинских военных.

Как сообщалось, в ночь на 12 июля в оккупированном Энергодаре атаковали здание Службы безопасности Украины, которое захватили российские войска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит