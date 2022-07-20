В Енергодарі за атомними блоками прогримів вибух

В окупованому Енергодарі Запорізької області за атомними блоками, де розташована база російських окупантів, пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо".
Повідомляється, що наразі з місця вибуху підіймається чорний дим.
Нагадаємо, на території Запорізької АЕС в результаті невідомого інциденту було поранено кілька росіян, є загиблі.
Окрім цього, 12 липня в Енергодарі також чути постріли та вибухи. За словами міського голови Дмитра Орлова, ЗСУ не мають до них жодного відношення.