Энергодар после мощного взрыва остался без света и водоснабжения, - мэр

Днем 6 сентября в Энергодаре прогремел мощный взрыв. После чего в городе пропал свет и водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Дмитрия Орлова.
"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение", - написал городской голова.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска второй день подряд не пропускают в Энергодар гумантарный груз.
Тем временем, по данным украинской разведки, в течение последних дней отмечается тенденция, что жители оккупированного Энергодара пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины.
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