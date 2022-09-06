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Энергодар после мощного взрыва остался без света и водоснабжения, - мэр

Фото: Энергодар после мощного взрыва остался без света и водоснабжения (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 6 сентября в Энергодаре прогремел мощный взрыв. После чего в городе пропал свет и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Дмитрия Орлова.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение", - написал городской голова.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска второй день подряд не пропускают в Энергодар гумантарный груз.

Тем временем, по данным украинской разведки, в течение последних дней отмечается тенденция, что жители оккупированного Энергодара пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины.

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ЭнергодарВзрыв