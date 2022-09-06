Енергодар після потужного вибуху залишився без світла і водопостачання, - мер

Вдень 6 вересня в Енергодарі прогримів потужний вибух. Після чого в місті зникло світло і водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Дмитра Орлова.

"Сьогодні о 12:20 жителі Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло і водопостачання", - написав міський голова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська другий день поспіль не пропускають в Енергодар гумантарний вантаж.

Тим часом, за даними української розвідки, протягом останніх днів відзначається тенденція, що жителі окупованого Енергодара намагаються виїхати на підконтрольну територію України.

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