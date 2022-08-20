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В Энергодар доставлена дополнительная партия таблеток йода на случай аварии на ЗАЭС

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 11:58
В Энергодар доставлена дополнительная партия таблеток йода на случай аварии на ЗАЭС Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Запорожская АЭС регулярно подвергается вооруженным провокациям. До Энергодара завезли дополнительную партию таблеток йода на случай аварии на станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"Поэтому в Энергодар из областного резерва из-за перераспределения доставлено 25000 таблеток калия йодита - препарата, который способен защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности вследствие аварии на атомных реакторах", - пишет Орлов.

Как отметил городской голова Энергодара, сейчас радиационный фон на промплощадке и непосредственно в городе соответствует норме. Причин принимать препарат пока нет.

Дозировка калия йодида:

  • для взрослых и детей в возрасте от 12 лет - 125 мг;
  • младенцы от рождения до 1 месяца - 16 мг;
  • дети от 1 месяца до 3 лет - 32 мг;
  • дети 3-12 лет - 62,5 мг.

"В случае, если в вашей аптечке его нет (калия йодада, - ред.) получить препарат можно будет со следующей недели через семейного врача из расчета 1 таблетка 0,125 г на человека", - добавляет Орлов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным военной разведки, россияне готовят возможный теракт на территории ЗАЭС. Также появилась информация о том, что Россия может отключить станцию от энергосистемы Украины.

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