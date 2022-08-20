В Энергодар доставлена дополнительная партия таблеток йода на случай аварии на ЗАЭС

Запорожская АЭС регулярно подвергается вооруженным провокациям. До Энергодара завезли дополнительную партию таблеток йода на случай аварии на станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"Поэтому в Энергодар из областного резерва из-за перераспределения доставлено 25000 таблеток калия йодита - препарата, который способен защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности вследствие аварии на атомных реакторах", - пишет Орлов.

Как отметил городской голова Энергодара, сейчас радиационный фон на промплощадке и непосредственно в городе соответствует норме. Причин принимать препарат пока нет.

Дозировка калия йодида:

для взрослых и детей в возрасте от 12 лет - 125 мг;

младенцы от рождения до 1 месяца - 16 мг;

дети от 1 месяца до 3 лет - 32 мг;

дети 3-12 лет - 62,5 мг.

"В случае, если в вашей аптечке его нет (калия йодада, - ред.) получить препарат можно будет со следующей недели через семейного врача из расчета 1 таблетка 0,125 г на человека", - добавляет Орлов.