На Южноукраинской АЭС майнили криптовалюту с риском разгласить гостайну

Фото: Южноукраинская АЭС (УНИАН)

Работники АЭС могли допустить разглашение государственной тайны

Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала добычу (майнинг) криптовалюты должностными лицами Южноукраинской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление центрального райсуда Николаева.

В судебном постановлении говорится, что должностные лица АЭС в режимном помещении станции разместили компьютерное оборудование с доступом к сети Интернет для майнинга криптовалюты. В результате таких действий работников произошло разглашение государственной тайны.

По данному факту СБУ открыла уголовное производство. Также суд согласился наложить арест на выявленное несанкционированное оборудование. Оборудование было изъято как вещественное доказательство.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Китая предложили запретить майнинг криптовалют на территории страны. Так, комитет указал майнинг криптовалют, как один из 450 направлений деятельности, которые не соответствуют законодательству, не являются безопасными или угрожают окружающей среде.

РБК-Украина писало, что компания Facebook Inc объявила о своих планах по запуску новой глобальной криптовалюты под названием Libra. Систему планируется запустить в первой половине 2020 года. В компании хотят предоставить небанковским потребителям доступ к финансовым услугам.