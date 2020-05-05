"Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют, - нардеп

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Міненерго шукає ринки збуту виробленої на АЕС електроенергії

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища доручило "Енергоатому" вивчити можливість майнінгу криптовалют. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доручення міністерства, яке у своєму Facebook опублікував нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

Зокрема, міністерство доручило Директорату розвитку енергетики та атомної промисловості "Енергоатому" опрацювати нормативні і технічні питання можливої реалізації проектів з майнінгу криптовалют. Метою даного доручення назвали забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої на АЕС.

Фото: доручення "Енергоатому" (facebook.com/geo.ya.1)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що криза в українській енергетиці не обмежується проблемами вугільної галузі. Зокрема, державний "Енергоатом" зазнає труднощів з виплатами зарплати, в компанії формується податкова заборгованість і борг по оплаті ядерного палива.

Відзначимо, в липні 2019 року Служба безпеки України заблокувала незаконний майнінг кріптовалюти на Южно-Українській АЕС. Співробітники АЕС розмістили комп'ютерне обладнання з доступом до Інтернету, в результаті чого сталося розголошення державної таємниці.

Восени минулого року Міністерство цифрової трансформації запропонувало ввести податок на кріптовалюти.