В "Энергоатоме" заявили, что Минфин должен определить источники покрытия расходов тарифа для населения

Министерство финансов должно определить источники финансирования и порядок компенсации покрытия расходов НАЭК "Энергоатом" на поддержку льготного тарифа на электричество для населения в рамках возложенных на компанию специальных обязанностей на рынке электроэнергии (ПСО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

В нем сообщается, что в течение сентября – ноября текущего года "Энергоатом" уплатил ГП "Гарантированный покупатель" за услугу ПСО 28,8 млрд грн.

В то же время, согласно договорным обязательствам "Энергоатом" уплатил "Гарантированному покупателю" 60% прогнозной стоимости услуги ПСО за ноябрь 2023-го - 7,9 млрд грн.

В компании добавили, что стопроцентное выполнение текущего ПСО позволяет "Энергоатому" частично уменьшить долг, образовавшийся в 2022 году после оккупации Запорожской АЭС - крупнейшей в Украине и Европе. Однако к концу 2023-го, согласно плановым оценкам, долг будет составлять около 17 млрд грн.

"Объем и условия выполнения специальных обязанностей, которые возлагаются Кабинетом Министров на участников рынка, должны быть четко определенными, прозрачными, недискриминационными и носить временный характер, что предусмотрено законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно постановлению КМУ №483 Министерство финансов должен определить источники финансирования и порядок компенсации участникам рынка, на которых возлагаются спецобязанности", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Отмечается, что в результате введения финансового ПСО с октября 2021 года до начала полномасштабного вторжения России энергорынок оставался сбалансированным, а "Энергоатом" не имел долгов за эту услугу. Проблемы с расчетами возникли только в марте 2022 года, когда российские войска оккупировали ЗАЭС, что обеспечивало более 40% производимой "Энергоатом" электроэнергии.

"Энергоатом" неоднократно обращался в Кабмин с просьбой предусмотреть в Госбюджете на 2024 год расходы на уплату компенсации расходов Компании на услугу ПСО. Законом предусмотрено, что производителю, на которого возложены спецобязанности, должны компенсировать расходы. Однако Министерство финансов, которое должно определить механизм и источники компенсации расходов "Энергоатома", пока оставляет эту проблему без внимания", - подчеркнул президент "Энергоатома" Петр Котин.

В компании также подчеркнули, что для обеспечения эффективной работы энергорынка, без дальнейших долгов, нужно наконец четко определиться с механизмом и источниками компенсации затрат "Энергоатома" на ПСО.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.