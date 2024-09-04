UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Енергоатомі" спростували інформацію щодо аварії на Південноукраїнській АЕС

Фото: Південноукраїнська АЕС (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні, 4 вересня, не відбулося жодних аварій на Південноукраїнській АЕС. Інформація, що поширювалася вранці, була недостовірною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

В "Енегоатомі" повідомили, що хоча ніякої аварії не сталося, у роботі одного із енергоблоків Південноукраїнської АЕС фахівці виявили зауваження, після чого він був розвантажений.

"Зауваження буде усунене після того, як фахівці "Укренерго" відновлять пошкодженні лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії", - йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії на станції. У компанії пояснили, що ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури "Укренерго". Повідомляється, що вони супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням від мережі.

В "Енергоатомі" закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації. 

Повідомлення про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС 4 вересня

Про те, що на станції сьогодні нібито сталася аварія, повідомив у Facebook  директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він посилався на два незалежні джерела. За їх інформацією, нібито через зниження потужності енергоблоку на 600 МВт виникли дві незаплановані черги відключень, які були організовані "Укренерго". Також Харченко заявив, що цей блок можливо відправили б на ремонт вже наступного тижня. Однак інформація про аварію була спростована в "Енергоатомі".

До слова, ми вже повідомляли про те, що в "Укренерго" змінили графіки відключень на 4 вересня.

Також вчора стало відомо, що окупована ЗАЕС знову перебуває у стані підвищеного ризику небезпеки через обстріли загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕСЭнергоатомЕнергетики