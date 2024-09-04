В "Укренерго" змінили графіки відключень світла на сьогодні: що відомо

Сьогодні в Україні було змінено графіки відключення світла. Це сталося через зниження потужності на деяких енергообʼєктах внаслідок останньої масованої атаки ворога на магістральну мережу 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго ".

У компанії зазначили, що станом на ранок 4 вересня споживання має тенденцію до зниження. Це пов'язано із поступовим спаданням спеки.

Повідомляється, що наразі через бойові дії та з інших причин знеструмлені 540 населених пунктів. Є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Львівській областях.

Відомо, що заходи обмеження будуть діяти протягом всієї доби.

Зазначається, що станом на 8:30, споживання електроенергії було на тому ж рівні, що й учора, 3 вересня.

Компанія повідомила, що до кінця доби Обленерго в усіх регіонах буде застосовувати відключення за таким графіком:

10:05 - 13:00 - дві черги відключень;

13:00 - 15:00 - одна черга відключень;

15:00 - 24:00 - дві черги відключень.

В "Укренерго" закликають споживати електроенергію ощадливо, оскільки українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських обстрілів.



Повідомляється, що сьогодні, для подолання дефіциту в енергосистемі компанія надіслала до Польщі запит на аварійне постачання електроенергії. Відомо, що експорту електроенергії 4 вересня не відбувається і не передбачається.

Компанія також зазначила, що протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови буде відбуватися імпорт електроенргії загальним обсягом 12 071 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 900 МВт.

Стан енергосистеми України

Через російські обстріли в Україні продовжать діяти графіки відключення електроенергії заради стабілізації стану енергосистеми. Наразі екстрених відключень не передбачено. Послаблення спеки позитивно вплинуло на стан в енергосистемі, адже навантаження на неї зменшилось.

Вчора в "Укренерго" заявили, що сьогодні будуть вимикати в однієї та двох черг одночасно.