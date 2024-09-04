В "Энергоатоме" опровергли информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

В "Энегоатоме" сообщили, что хотя никакой аварии не произошло, в работе одного из энергоблоков Южноукраинской АЭС специалисты обнаружили замечания, после чего он был разгружен.

"Замечания будут устранены после того, как специалисты "Укрэнерго" возобновят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии", - говорится в заявлении компании.

Это событие не связано с проведением ремонтной кампании на станции. В компании объяснили, что ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры "Укрэнерго". Сообщается, что они сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки с отключением от сети.

В "Энергоатоме" призвали доверять только официальным источникам информации.

Сообщение о якобы аварии на Южноукраинской АЭС 4 сентября

О том, что на станции сегодня якобы произошла авария, сообщил в Facebook директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он ссылался на два независимых источника. По их информации, якобы из-за снижения мощности энергоблока на 600 МВт возникли две незапланированные очереди отключений, организованных "Укрэнерго". Также Харченко заявил, что этот блок, возможно, отправили бы на ремонт уже на следующей неделе. Однако информация об аварии была опровергнута в "Энергоатоме".