В Енергоатомі розповіли про можливі причини пожежі на ЗАЕС

Пожежа сталася близько 20:00 на обʼєкті технічного водопостачання ЗАЕС. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
Вірогідними причинами там вважають недбалість окупантів або свідомий підпал.
Порушень меж та умов безпечної експлуатації електростанції, за даними Енергоатому, немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.
Регулятор зауважив, що градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.
"Відомо, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС", - йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі підкреслили, що деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. "Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії", - йдеться у повідомленні.
Водночас наразі радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення немає, зазначив Енергоатом.
Нагадаємо, 11 серпня мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища.
Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що "російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції". За словами глави держави, наразі показники щодо радіації в нормі, але ситуація на ЗАЕС не може бути в нормі, поки її незаконно контролюють російські терористи та використовують для шантажу і України, і всієї Європи та світу. "Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ", - написав він.
МАГАТЕ заявило, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, який з’явився після "численних вибухів".
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