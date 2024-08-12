В Энергоатоме рассказали о возможных причинах пожара на ЗАЭС

Пожар произошел около 20:00 11 августа на объекте технического водоснабжения ЗАЭС. В результате произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Возможными причинами там считают небрежность оккупантов или сознательный поджог.
Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации электростанции, по данным Энергоатома, нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.
Регулятор заметил, что градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.
"Известно, что рашисты используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины. Градирни также используются как помещения для складирования военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС", - говорится в сообщении.
В Энергоатоме подчеркнули, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. "Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии", - говорится в сообщении.
В то же время радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения нет, отметил Энергоатом.
Напомним, 11 августа жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской атомной электростанции на оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что, по неофициальной информации от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Он отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме.
Президент Владимир Зеленский заявил, что "российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции". По словам главы государства, пока показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. "Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ", - написал он.
МАГАТЭ заявило, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма в северной части Запорожской атомной электростанции, появившегося после "многочисленных взрывов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.