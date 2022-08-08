В "Энергоатоме" призвали Запад разместить миротворцев на Запорожской АЭС

Глава "Энергоатома" Петро Котин считает, что союзникам Украины необходимо разместить группу миротворцев на территории Запорожской АЭС. Это позволит решить проблемы с постоянными обстрелами станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Котина в эфире телемарафона .

"Решение, которое мы требуем от мирового сообщества и всех наших партнеров заключается в выводе оккупантов с территории станции и создании на ее территории демилитаризованной зоны", - подчеркнул Котин.

Также он отметил, что нахождение миротворцев на территории Запорожской АЭС и передача станции под их контроль могли бы решить проблему постоянных обстрелов территории ЗАЭС и, в частности, избежать попадания снарядов в хранилище с отработанным ядерным топливом.