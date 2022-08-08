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В "Энергоатоме" призвали Запад разместить миротворцев на Запорожской АЭС

Новина українською →
Украина, Понедельник 08 августа 2022 22:52
В "Энергоатоме" призвали Запад разместить миротворцев на Запорожской АЭС Фото: в "Энергоатоме" призвали Запад разместить миротворцев на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава "Энергоатома" Петро Котин считает, что союзникам Украины необходимо разместить группу миротворцев на территории Запорожской АЭС. Это позволит решить проблемы с постоянными обстрелами станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Котина в эфире телемарафона.

"Решение, которое мы требуем от мирового сообщества и всех наших партнеров заключается в выводе оккупантов с территории станции и создании на ее территории демилитаризованной зоны", - подчеркнул Котин.

Также он отметил, что нахождение миротворцев на территории Запорожской АЭС и передача станции под их контроль могли бы решить проблему постоянных обстрелов территории ЗАЭС и, в частности, избежать попадания снарядов в хранилище с отработанным ядерным топливом.

Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

На следующий день, 6 августа, обстрелы ЗАЭС продолжились. Тогда ранения получил работник станции, его госпитализировали.

Позже в "Энергоатоме" подчеркнули, что россияне обстрелами ЗАЭС намерены полностью обесточить юг Украины.

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Запорожская АЭС Энергоатом Война России против Украины
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