В "Енергоатомі" закликали Захід розмістити миротворців на Запорізькій АЕС

Голова "Енергоатому" Петро Котін вважає, що союзникам України необхідно розмістити групу миротворців на території Запорізької АЕС. Це дозволить вирішити проблеми з постійними обстрілами станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Котіна в ефірі телемарафону .

"Рішення, яке ми вимагаємо від світової спільноти і всіх наших партнерів полягає у виведенні окупантів з території станції і створенні на її території демілітаризованої зони", - підкреслив Котін.

Також він зазначив, що знаходження миротворців на території Запорізької АЕС і передача станції під їх контроль могли б вирішити проблему постійних обстрілів території ЗАЕС і, зокрема, уникнути попадання снарядів в Сховище з відпрацьованим ядерним паливом.