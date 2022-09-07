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В "Энергоатоме" призвали направить миротворцев на ЗАЭС для вывода российских войск

Фото: в "Энергоатоме" призвали направить миротворцев на ЗАЭС для вывода российских войск (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

Введение миротворческого контингента на Запорожскую АЭС может способствовать выводу с территории станции российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Энергоатома" Петра Котина в эфире телемарафона.

Он отметил, что "Энергоатом" сейчас работает над планом по выполнению рекомендаций МАГАТЭ, которые изложены в отчете по результатам визита на станцию. По его словам, конечная цель плана - провести деоккупацию ЗАЭС.

Миссия предложила организовать зону безопасности вокруг станции. В свою очередь Котин отметил, что Украина поддерживает идею создания демилитаризованной зоны и вывода российских войск.

Он отметил, что Россия с самого начала не соглашалась выводить свои войска, но, по его мнению, давление международного сообщества может повлиять на ее решение.

"Мы с самого начала говорили, что для реализации этого необходимо введение миротворческого контингента на территорию станции, Энергодара и близлежащих территорий", - сказал Котин.

Он добавил, что это требует дополнительных дипломатических усилий со стороны ООН, но именно путем введения миротворческого контингента возможно вывести российских захватчиков.

Напомним, 6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию.

В частности, в нем агентство призвало к полному прекращению обстрелов станции, которое намерены согласовать со сторонами конфликта.

Также миссия отметила необходимость создание зоны безопасности на станции, что не идентично демилитаризации.

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