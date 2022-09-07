В "Энергоатоме" призвали направить миротворцев на ЗАЭС для вывода российских войск

Он отметил, что "Энергоатом" сейчас работает над планом по выполнению рекомендаций МАГАТЭ, которые изложены в отчете по результатам визита на станцию. По его словам, конечная цель плана - провести деоккупацию ЗАЭС.

Миссия предложила организовать зону безопасности вокруг станции. В свою очередь Котин отметил, что Украина поддерживает идею создания демилитаризованной зоны и вывода российских войск.

Он отметил, что Россия с самого начала не соглашалась выводить свои войска, но, по его мнению, давление международного сообщества может повлиять на ее решение.

"Мы с самого начала говорили, что для реализации этого необходимо введение миротворческого контингента на территорию станции, Энергодара и близлежащих территорий", - сказал Котин.

Он добавил, что это требует дополнительных дипломатических усилий со стороны ООН, но именно путем введения миротворческого контингента возможно вывести российских захватчиков.