"Енергоатом" звільнив топ-менджера, якого спіймали на хабарництві

"Енергоатом" звільнив Олександра Скопича з посади директора з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнс-політики. Нещодавно його затримали під час отримання хабаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".
Як відзначає "Енергоатом", в інформаційному просторі розпочалась хвиля інформаційних атак на держпідприємство через "замовні брехливі публікації" з метою, що співпадає з цілями ворога - зірвати проходження осінньо-зимового періоду та знайти нові обʼєкти для масованих атак.
Водночас тригером, який посилив "ефект" стала справа Скопича, якого нещодавно Служба безпеки України (СБУ) затримала на отриманні хабаря.
В "Енергоатомі" додали, що підозра Скопичу жодним чином не пов'язана з його роботою у держпідприємстві.
"Однак, враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог Компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 року наказом виконувача обов'язків Голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади", - пише "Енергоатом".
В кінці вересня стало відомо про затримання під час отримання хабаря одного із вже колишніх працівників "Енергоатома". Тоді ж держпідприємство не розкрило імені співробітника, втім, один із журналістів заявив, що мова йде про Олександра Скопича, який обіймав посаду директора з контрольно-ревізійної роботи.
Як розповіли в СБУ, посадовець вимагав "відкати" у розмірі 15% від розміру контракту від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.
Скопича було затримано на гарячому, коли йому передавали 100 тисяч гривень.
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