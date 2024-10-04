"Энергоатом" уволил топ-менджера, которого поймали на взяточничестве

Как отмечает "Энергоатом", в информационном пространстве началась волна информационных атак на госпредприятие через «заказные лживые публикации» с целью, совпадающей с целями врага - сорвать прохождение осенне-зимнего периода и найти новые объекты для массированных атак.

В то же время триггером, который усилил "эффект" стало дело Скопича, которого недавно Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на получении взятки.

В "Энергоатоме" добавили, что подозрение Скопичу никоим образом не связано с его работой в госпредприятии.

"Однако, учитывая общественный резонанс и нарушение им требований Компании в сфере борьбы с коррупцией, 30 сентября 2024 года приказом исполняющего обязанности Председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина этот чиновник уволен с занимаемой должности", - пишет «Энергоатом».

Дело Скопича

В конце сентября стало известно о задержании при получении взятки одного из уже бывших работников "Энергоатома". Тогда же госпредприятие не раскрыло имени сотрудника, впрочем, один из журналистов заявил, что речь идет об Александре Скопиче, который занимал должность директора по контрольно-ревизионной работе.

Как рассказали в СБУ, чиновник требовал «откаты» в размере 15% от размера контракта от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

Скопич был задержан с поличным, когда ему передавали 100 тысяч гривен.