"Енергоатом" застрахував усі АЕС на випадок ядерного інциденту

"У договорі, зокрема, зазначається, що страхове покриття по Запорізькій АЕС надається з відкладальною умовою після звільнення станції від окупантів, оскільки наразі вона не контролюється Україною та єдиним легітимним оператором "Енергоатом", - зазначили в прес-службі.

Подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів діяли і в попередніх страхових угодах "Енергоатому" та є стандартною світовою практикою, заявили в компанії.

Що стосується усіх інших вітчизняних АЕС, які працюють на підконтрольній Україні території, страхування за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, діє повною мірою.

В "Енергоатомі" наголошують, що дотримуються усіх вимог національного та міжнародного законодавства щодо страхування цивільної відповідальності за заподіяну ядерну шкоду та роблять усе можливе для запобігання настання страхового випадку в умовах збройної агресії РФ проти України та захоплення країною-терористкою найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької.

ЗАЕС

Запорізька АЕС захоплена російськими військами у березні 2023 року та зараз замінована.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються вчинити теракт на Запорізькій АЕС із подальшим викидом радіації.

Проте керівник ГУР Кирило Буданов 6 червня сказав, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.

При цьому президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що окупанти з "Росатому" збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій атомній електростанції у стан "гарячого зупину", що може спричинити аварію.