Енергоатом повідомив про проліт "Шахеда" над Південноукраїнською АЕС вночі

Енергоатом повідомив про проліт "Шахеда" над Південноукраїнською АЕС неподалів від ядерної установки

Енергоатом підкреслив, що це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.

НАЕК звертається до МАГАТЕ та усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного дрону над майданчиком атомної станції. Компанія вкотре закликає не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавались ризику нападу з боку російської армії та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу.

Нагадаємо, армія РФ неодноразово вдавалася до ядерного тероризму, під час атак ворожі ракети не раз пролітати над українськими АЕС, що ставило під загрозу удару самі атомні станції.

Окрім того, російська ракета могла поцілити у Південноукраїнську АЕС, її уламки знайшли неподалік станції.

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