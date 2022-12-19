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Энергоатом сообщил о пролете "Шахеда" над Южноукраинской АЭС ночью

Фото: Энергоатом сообщил о пролете "Шахеда" над Южноукраинской АЭС ночью (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня ночью в 00:46 был зафиксирован пролет иранского дрона-камикадзе Shahed над площадкой Южно-Украинской АЭС в близости к ядерной установке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Энергоатом сообщил о пролете "Шахеда" над Южноукраинской АЭС неподалеку от ядерной установки

Энергоатом подчеркнул, что это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности.

НАЭК обращается к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного дрона над площадкой атомной станции. Компания призывает не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны российской армии и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.

Напомним, армия РФ неоднократно прибегала к ядерному терроризму, во время атак вражеские ракеты не раз пролетали над украинскими АЭС, что ставило под угрозу удар сами атомные станции.

Кроме того, российская ракета могла попасть в Южноукраинскую АЭС, ее обломки нашли возле станции.

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