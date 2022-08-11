UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Энергоатом" оценил радиационный фон на ЗАЭС после обстрелов

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные, сегодня, 11 августа, в очередной раз прибегли к обстрелам Запорожской АЭС. Радиационный фон на территории станции - в пределах нормы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Согласно данным "Энергоатома", по состоянию на 17:00 радиационный фон на Запорожской АЭС составляет 11-12 мкР/час. Данные показатели соответствуют природным нормам.

"Никакого пожара, в частности на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ - нет", - отмечает пресс-служба "Энергоатома".

Как отмечают в "Энергоатоме", оккупанты умышленно распространяют фейки для дестабилизации ситуации вокруг ЗАЭС и нагнетания панических настроений среди населения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Во время последнего удара зафиксировали десять "прилетов".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что последствия от радиационной аварии могут быть аналогичны последствиям ядерного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияЗапорожская АЭС