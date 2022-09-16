"Энергоатом" доставил на ЗАЭС дополнительное топливо для работы генераторов в случае обесточивания

Сотрудники "Энергоатома" доставили на Запорожскую АЭС дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов при обесточивании станции, а также запчасти для ремонта повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram .

"Сегодня, 16 сентября 2022 года, колонна из 25 грузовиков ГП "НАЭК "Энергоатом", пройдя вражеские блокпосты, добралась в Энергодар. Компания обеспечила доставку первоначально необходимых запчастей для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков Запорожской АЭС, которую продолжают терроризировать российские оккупанты", - говорится в сообщении.

Оператор смог обновить неснижающийся запас химических реагентов, необходимых для работы станции и доставить дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания ЗАЭС.