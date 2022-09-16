"Энергоатом" доставил на ЗАЭС дополнительное топливо для работы генераторов в случае обесточивания
Сотрудники "Энергоатома" доставили на Запорожскую АЭС дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов при обесточивании станции, а также запчасти для ремонта повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram .
"Сегодня, 16 сентября 2022 года, колонна из 25 грузовиков ГП "НАЭК "Энергоатом", пройдя вражеские блокпосты, добралась в Энергодар. Компания обеспечила доставку первоначально необходимых запчастей для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков Запорожской АЭС, которую продолжают терроризировать российские оккупанты", - говорится в сообщении.
Оператор смог обновить неснижающийся запас химических реагентов, необходимых для работы станции и доставить дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания ЗАЭС.
Напомним, украинские инженеры возобновили работу всех трех резервных линий электропередач в Запорожскую АЭС.
Кроме того, МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую РФ вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.
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