ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Энергоатом" доставил на ЗАЭС дополнительное топливо для работы генераторов в случае обесточивания

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 21:06
"Энергоатом" доставил на ЗАЭС дополнительное топливо для работы генераторов в случае обесточивания Фото: "Энергоатом" доставил на ЗАЭС дополнительное топливо для работы генераторов в случае обесточивания (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники "Энергоатома" доставили на Запорожскую АЭС дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов при обесточивании станции, а также запчасти для ремонта повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram .

"Сегодня, 16 сентября 2022 года, колонна из 25 грузовиков ГП "НАЭК "Энергоатом", пройдя вражеские блокпосты, добралась в Энергодар. Компания обеспечила доставку первоначально необходимых запчастей для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков Запорожской АЭС, которую продолжают терроризировать российские оккупанты", - говорится в сообщении.

Оператор смог обновить неснижающийся запас химических реагентов, необходимых для работы станции и доставить дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания ЗАЭС.

Напомним, украинские инженеры возобновили работу всех трех резервных линий электропередач в Запорожскую АЭС.

Кроме того, МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую РФ вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Энергоатом
NEWS
Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники