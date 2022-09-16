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"Енергоатом" доставив на ЗАЕС додаткове пальне для роботи генераторів у разі знеструмлення

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П'ятниця 16 вересня 2022 21:06
"Енергоатом" доставив на ЗАЕС додаткове пальне для роботи генераторів у разі знеструмлення Фото: "Енергоатом" доставив на ЗАЕС додаткове пальне для роботи генераторів у разі знеструмлення (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники "Енергоатому" доставили на Запорізьку АЕС додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції, а також запчастини для ремонту пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти", - сказано в повідомлені.

Оператор зміг поновити незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи станції і доставити додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення ЗАЕС.

Нагадаємо, українські інженери відновили роботу усіх трьох резервних ліній електропередач до Запорізької АЕС.

Окрім того, МАГАТЕ прийняло резолюцію, яка закликає РФ вивести свої війська з території Запорізької АЕС.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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