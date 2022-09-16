"Енергоатом" доставив на ЗАЕС додаткове пальне для роботи генераторів у разі знеструмлення
Співробітники "Енергоатому" доставили на Запорізьку АЕС додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції, а також запчастини для ремонту пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.
"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти", - сказано в повідомлені.
Оператор зміг поновити незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи станції і доставити додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення ЗАЕС.
Нагадаємо, українські інженери відновили роботу усіх трьох резервних ліній електропередач до Запорізької АЕС.
Окрім того, МАГАТЕ прийняло резолюцію, яка закликає РФ вивести свої війська з території Запорізької АЕС.
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