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На Запорожской АЭС восстановили третью резервную линию электропередач

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 21:41
На Запорожской АЭС восстановили третью резервную линию электропередач Фото: на Запорожской АЭС восстановили третью резервную линию электропередач (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские инженеры возобновили работу третьей резервной линии электропередач к Запорожской АЭС во вторник, 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Указано, что резервная линия 150 кВ вновь доступна для ЗАЭС после ремонта электрораспределительной станции на соседней теплоэлектростанции. Отметим, что несколько дней назад она была повреждена в результате вражеского обстрела.

Так, на станции восстановлены все три резервные линии электроснабжения. Одна из них, линия 750/330 кВ, сейчас обеспечивает ЗАЭС внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения и других важных функций безопасности. Линии 330 кВ и 150 кВ находятся в резерве.

Отмечается, что все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но они все еще нуждаются в электроэнергии для поддержания необходимых функций безопасности.

При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью и охраной на станции остается нестабильной. По его словам, хотя в последние дни на ЗАЭС или вблизи нее не было обстрелов, они все равно происходят на более широкой территории.

Четыре основные внешние линии электропередач ЗАЭС не работают, и сейчас она не обеспечивает электроэнергией домохозяйства и заводы.

Напомним, МАГАТЭ проводит консультации с Украиной и Россией по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

При этом украинская разведка отметила, что россияне могут готовиться к очередным обстрелам захваченной Запорожской АЭС. Не исключают и атаки по другим атомным станциям Украины.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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