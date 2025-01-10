Без світла та тепла, фронт за два кілометри від міста: яка ситуація у Покровську

Ситуація у Покровську залишається складною. Від лінії фронту до околиць міста залишається два кілометри.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі національного телемарафону.
"До околиць міста залишається десь пару кілометрів, скажемо так, до найближчої точки околиці. В принципі в нас безпекова ситуація погіршується кожного дня, мається на увазі по обстрілах. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає", - розповів Добряк.
За його словами, росіяни використовують повністю всю номенклатуру яка у них є для того, щоб завдавати ударів по місту, околицях, і по селах, які біля міста. Мова як і про Це FPV-дрони та артилерію, так і про міномети та КАБи.
"Що стосується критичної інфраструктури, то майже вся знищена вщент. Подекуди в нас працюють точки роздачі води і декілька теплопунктів. Але енергетики немає, газопостачання немає, великого водопостачання немає ну і авжеж і теплопостачання немає. Що стосується кількості людей, то в місті залишається близько 7 тисяч. Діточок, слава богу, немає," - сказав він.
Російська армія з початку осені поставила собі за мету захопити місто Покровськ. За словами представника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.
Водночас, американський Інститут вивчення війни зазначав, що оточення Покровська - це одна з ключових стратегічних цілей російських окупантів.
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