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Без света и тепла, фронт в двух километрах от города: какая ситуация в Покровске

Иллюстративное фото: стало известно, какая ситуация в Покровске (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Ситуация в Покровске остается сложной. От линии фронта до окраин города остается два километра.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире национального телемарафона.

"До окраин города остается где-то пару километров, скажем так, до ближайшей точки окраины. В принципе у нас ситуация с безопасностью ухудшается каждый день, имеется в виду по обстрелам. Интенсивность и количество каждый день растет", - рассказал Добряк.

По его словам, россияне используют полностью всю номенклатуру которая у них есть для того, чтобы наносить удары по городу, окрестностям, и по селам, которые возле города. Речь как и об этом FPV-дроны и артиллерию, так и о минометах и КАБы.

"Что касается критической инфраструктуры, то почти вся уничтожена полностью. Кое-где у нас работают точки раздачи воды и несколько теплопунктов. Но энергетики нет, газоснабжения нет, большого водоснабжения нет ну и конечно и теплоснабжения нет. Что касается количества людей, то в городе остается около 7 тысяч. Детишек, слава богу, нет", - сказал он.

Бои за Покровск

Российская армия с начала осени поставила себе цель захватить город Покровск. По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.

В то же время, американский Институт изучения войны отмечал, что окружение Покровска - это одна из ключевых стратегических целей российских оккупантов.

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