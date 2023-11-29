Енергетики звернулись до українців через важку ситуацію зі світлом: що відомо

Наразі в енергосистемі України склалася важка сситуація - фіксується дефіцит світла. Українців просять заощаджувати, як мінімум, вимикаючи непотрібні прилади з мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
"З 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту - стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів", - йдеться в повідомленні.
Ситуацію ускладнює, за словами енергетиків, і те, що електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів.
"Сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті. В енергосистемі зараз склалась важка ситуація", - констатують в Укренерго.
Українців просять економити світло протягом дня до 18:00. При цьому, як зазначають енергетики, ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві.
"Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00", - просять в компанії.
Ситуація зі світлом в Україні різко погіршилася після негоди 26 листопада. Найбільше від шторму постраждали Одеська та Миколаївська області. На ранок 27 листопада без світла в Україні залишались 2576 населених пунктів, понад 2 тисячі з яких через негоду. Вже тоді енергетики попереджали, що після відновлення електропостачання в постраждалих від негоди населених пунктах, очікується стрімке зростання споживання. Воно, своюєю чергою, зумовить різкий рост навантаження на енергосистему. Тому просили заощаджувати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.