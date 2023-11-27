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В Україні без світла понад 2 тисяч міст та сел. Енергетики вказали на важливий момент

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 13:07
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В Україні без світла понад 2 тисяч міст та сел. Енергетики вказали на важливий момент Фото: в Україні без світла понад 2 тисячі міст і сіл, енергетики вказали на важливий момент (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок понеділка, 27 листопада, без світла в Україні залишаються 2576 населених пунктів, понад 2 тисячі з яких через негоду. Енергетики попереджають про важливий момент, коли енергопостачання повернуть до більшості з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Загалом через негоду знеструмлено 2046 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях", - йдеться в повідомленні.

Важливий момент

В Укренерго додають, що протягом дня, після відновлення електропостачання в постраждалих від негоди населених пунктах, очікується стрімке зростання споживання.

"Це може призвести до різкого росту навантаження на енергосистему. Просимо споживачів під час негоди особливо уважно ставитись до ощадливого споживання електроенергії", - звернулись у компанії.

На ранок 27 листопада після вчорашньої негоди в Україні, яка продовжує вирувати, у 16 областях знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучають військову техніку. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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