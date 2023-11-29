Энергетики обратились к украинцам из-за тяжелой ситуации со светом: что известно

"С 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причина дефицита - стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов", - говорится в сообщении.

Ситуацию осложняет, по словам энергетиков, и то, что электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей.

"Солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте. В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация", - констатируют в Укрэнерго.

Украинцев просят экономить свет в течение дня до 18:00. При этом, как отмечают энергетики, экономное потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте.

"Достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00", - просят в компании.

Ситуация со светом в Украине

Ситуация со светом в Украине резко ухудшилась после непогоды 26 ноября. Больше всего от шторма пострадали Одесская и Николаевская области. На утро 27 ноября без света в Украине оставались 2576 населенных пунктов, более 2 тысяч из которых из-за непогоды. Уже тогда энергетики предупреждали, что после возобновления электроснабжения в пострадавших от непогоды населенных пунктах ожидается стремительный рост потребления. Он, в свою очередь, обусловит резкий рост нагрузки на энергосистему. Поэтому просили экономить.