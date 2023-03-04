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Енергетики завтра розпочнуть ремонти в Одеській області. Яка ситуація зі світлом в Україні

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Україна, Субота 04 березня 2023 11:05
Енергетики завтра розпочнуть ремонти в Одеській області. Яка ситуація зі світлом в Україні Фото: дефіцит потужності в енергосистемі України 4 березня відсутній (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Дефіциту потужності в енергосистемі України на ранок суботи, 4 березня, немає. При цьому завтра енергетики розпочнуть додаткові ремонти в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 21 день поспіль і наразі не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

При цьому мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняли б необхідність обмеження споживачів, в областях наразі немає.

Водночас енергетики завтра, у неділю, 5 березня, розпочнуть додаткові ремонтні роботи на енергооб’єктах в Одеській області, які дозволять підвищити надійність живлення Одеського регіону. Підготовчі роботи вже почалися.

"Це складні роботи на високовольтному обладнанні, тому упродовж неділі, а також у понеділок можливі тимчасові обмеження споживання. Роботи проводяться на енергооб’єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами і можуть мати приховані пошкодження", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначають, що відновлення функціонування цих об'єктів, на жаль, не виключає ризиків виникнення відмов інших елементів мережі, які живлять Одесу, що можуть статися під час проведення ремонтних робіт.

Як повідомлялось, Україна не лише відновлює зруйновані енергооб'єкти після ударів росіян. Країна також працює над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних атак.

Нагадаємо, Україна й мережа ENTSO-E домовились про збільшення можливості імпорту електроенергії до 700 МВт у будь-який час.

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