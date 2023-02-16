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Таємна енергосистема майбутнього. В Україні працюють над новим форматом електростанцій

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Київ, Четвер 16 лютого 2023 11:55
Таємна енергосистема майбутнього. В Україні працюють над новим форматом електростанцій Фото: в Україні працюють над новим форматом електростанцій (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Україна не лише відновлює зруйновані енергооб'єкти після ударів росіян. Країна також працює над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького під час брифінгу.

"Це паралельні процеси. Якщо у нас якесь масштабне пошкодження, ми не можемо чекати поки збудується поруч новий енергооб'єкт в новому форматі", - каже Кудрицький.

Він пояснює, що процеси будування займають місяці або й роки, а ремонтувати об'єкти треба вже.

"Тому ми робимо все в паралелі: відновлюємо функціональність нашої магістралі, займаємося проектуванням і впровадженням нових технічних рішень, які дозволять краще захистити енергооб'єкти від ракетних атак. Не буду зараз розкривати аж надто багато деталей про цей новий формат електростанцій і підстанцій, ця інформація має бути обмеженою, закритою до певної міри. Але процеси йдуть в паралелі", - розповів Кудрицький.

Він підсумував, енергетикам ніколи чекати, коли побудуються нові об'єкти, тож вони відновлюють для споживачів те, що зруйновано, а паралельно "працюють над побудовою енергосистеми майбутнього".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна обговорила з Туреччиною використання плавучих електростанцій в нашій країні.

Додамо, за оцінкою уряду, Україні цьогоріч потрібно мільярди доларів для швидкого відновлення енергетики.

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