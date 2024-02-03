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Енергетики вводять аварійні відключення світла в Кривому Розі після атаки

Фото: енергетики вводять аварійні відключення світла в Кривому Розі після атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська знову атакували Кривий Ріг Дніпропетровської областідронами-камікадзе, поціливши по об'єкту енергетики. В місті вводять аварійні відключення світла, можливі перебої і зі зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай", - розповів він.

Крім того, частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори.

"Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком. Нагадую всім, що у нас створено 213 "Пунктів незламності" - там є електрика, тепло і все необхідне", - додав Вілкул.

Як знайти найближчий "Пункт незламності"

Як писало РБК-Україна раніше, в додатку "Дія" доступна карта "Пунктів незламності".

  • зайдіть в "Дію" і натисніть "Послуги", потім - "Пункти незламності"
  • виберіть область та завантажте картку.
  • застосунок покаже всі "Пункти незламності" в радіусі 1,5 км (також можна вибрати певні умови: пандус, інтернет, мобільний зв'язок, генератор і т.д.)

"З міркувань безпеки геолокації пунктів не відображаються у Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", - наголосили у Міністерстві відновлення.

Обстріли Кривого Рогу

Російські окупанти другу ніч поспіль атакують Кривий Ріг дронами-камікадзе. Через обстріл у ніч на 3 лютого є попадання, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилося майже 15 тисяч людей.

Нагадаємо, російські війська вночі, 2 лютого, атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" за декількома напрямками. Удар був спрямований на об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області. У Кривому Розі було пошкоджено підстанцію "Укренерго". Без світла залишилися тисячі споживачів та знеструмлено дві шахти.

 

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Кривий РігДніпропетровська областьдрони