Энергетики вводят аварийные отключения света в Кривом Роге после атаки

"Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Через 10 мин остановится скоростной трамвай", - рассказал он.

Кроме того, часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы.

"Будут веерные перебои с электроэнергией и связью. Напоминаю всем, что у нас создано 213 "Пунктов несокрушимости" - там есть электричество, тепло и все необходимое", - добавил Вилкул.