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Энергетики восстановили электроснабжение еще для 7 тысяч семей, - ДТЭК

Новина українською →
Четверг 12 мая 2022 15:11
Энергетики восстановили электроснабжение еще для 7 тысяч семей, - ДТЭК Фото: энергетики восстановили электроснабжение еще для 7 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики компании вернули свет для 7 395 семей в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В частности, в Киевской области, аварийные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для 1 614 домов. Свет вернули частично в Гостомеле, Горенке, Ирпене и Буче Бучанского района, а также в селах Повара и Тетеревское, что в Вышгородском районе.

Без света остаются еще около 4 тысяч домохозяйств в 9 населенных пунктах области.

"12 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернулись в свои дома на освобожденных территориях", - отмечают в ДТЭК.

За минувшие сутки бригады энергетиков смогли полностью или частично восстановить электроснабжение в 7 населенных пунктах на Донбассе. Снова со светом 5 118 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

В области продолжаются активные боевые действия

"Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отмечают в ДТЭК.

Также в Днепропетровской области восстановили электроснабжение для 663 семей, которые были обесточенными из-за обстрелов российских оккупантов.

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ДТЭК Электроэнергия
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