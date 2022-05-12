ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики відновили електропостачання ще для 7 тисяч родин, - ДТЕК

Новость на русском →
Четвер 12 травня 2022 15:11
Енергетики відновили електропостачання ще для 7 тисяч родин, - ДТЕК Фото: енергетики відновили електропостачання ще для 7 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії повернули світло для 7 395 родин у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зокрема, у Київській області, аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 1 614 осель. Світло повернули частково у Гостомелі, Горенці, Ірпені та Бучі Бучанського району, а також у селах Кухарі та Тетерівське, що у Вишгородському районі.

Без світла залишаються ще близько 4 тисяч домогосподарств у 9 населених пунктах області.

"12 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - зазначають в ДТЕК.

За минулу добу бригади енергетиків змогли повністю чи частково відновити електропостачання у 7 населених пунктах на Донеччині. Знову зі світлом 5 118 родин у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

В області продовжуються активні бойові дії

"Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначають в ДТЕК.

Також у Дніпропетровській області відновили електропостачання для 663 родин, що були знеструмленими через обстріли російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область