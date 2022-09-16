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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 30 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

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Пятница 16 сентября 2022 15:11
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 30 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 30 тысяч семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ возобновили электроснабжение почти 30 тысяч семей в 13 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Больше всего обновлений вчера удалось выполнить в Славянском обществе - здесь энергетики вернули свет более чем в 24 тысячи семей. Еще более 3 тысяч домов снова со светом в Торецкой общине. Кроме того с разрешения военных энергетикам вчера также удалось поработать в Авдеевской, Марьинской и Константиновской общинах", - сообщили в компании.

Энергетикам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение в 6 населенных пунктах Днепропетровской области, обесточенных из-за боевых действий. Со светом снова 2056 семей в Никопольском и Криворожском районах.

Напомним, для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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