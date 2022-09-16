Енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 30 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ відновили електропостачання майже 30 тисячам родин у 13 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Найбільше відновлень вчора вдалося виконати у Слов’янській громаді – тут енергетики повернули світло у понад 24 тисячі родин. Ще понад 3 тисячі осель знову зі світлом у Торецькій громаді. Крім того з дозволу військових енергетикам вчора також вдалося попрацювати у Авдіївській, Мар’їнській та Костянтинівській громадах", - повідомили в компанії.

Енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання у 6 населених пунктах Дніпропетровської області, знеструмлених через бойові дії. Зі світлом знову 2 056 родин у Нікопольському та Криворізькому районах.

Нагадаємо, для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.