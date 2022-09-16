ua ru
Пт, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 30 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

Новость на русском →
П'ятниця 16 вересня 2022 15:11
Енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 30 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК Фото: енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 30 тисяч родин у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ відновили електропостачання майже 30 тисячам родин у 13 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Найбільше відновлень вчора вдалося виконати у Слов’янській громаді – тут енергетики повернули світло у понад 24 тисячі родин. Ще понад 3 тисячі осель знову зі світлом у Торецькій громаді. Крім того з дозволу військових енергетикам вчора також вдалося попрацювати у Авдіївській, Мар’їнській та Костянтинівській громадах", - повідомили в компанії.

Енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання у 6 населених пунктах Дніпропетровської області, знеструмлених через бойові дії. Зі світлом знову 2 056 родин у Нікопольському та Криворізькому районах.

Нагадаємо, для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки